Novo residencial com investimento de R$ 17,8 milhões beneficia 77 famílias em Apucarana

Com aporte de R$ 1,7 milhão do Estado, novo residencial de Apucarana beneficia 77 famílias.Moradias do Residencial Jardim Texas foram entregues nesta quinta-... TNOnline TV







Setenta e sete famílias de Apucarana, no Vale do Ivaí, são as mais novas beneficiárias do programa Casa Fácil Paraná a concretizar o sonho da casa própria. As residências que compõem o Loteamento Residencial Jardim Texas tiveram um investimento total de R$ 17,8 milhões, com aporte de R$ 1,7 milhão do governo estadual. A entrega simbólica das chaves ocorreu nesta quinta-feira (27)com a presença do vice-governador Darci Piana.



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O montante subsidiado pelo governo foi usado para bancar parte da parcela inicial dos financiamentos. Os R$ 16,1 milhões restantes foram despendidos na construção do empreendimento, cuja execução ficou a cargo da FR Consultoria Imobiliária. O financiamento das unidades habitacionais é de responsabilidade da Caixa Econômica Federal.





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Foto: Lis Kato Foto: Lis Kato

“Garantir que as famílias tenham uma casa para morar, criar seus filhos e ter um endereço próprio é a prioridade do nosso governo. O bairro é entregue com infraestrutura completa com água, luz e asfalto. Tudo o que buscamos é oferecer moradia digna, para que a pessoa possa receber sua correspondência e comprovar que é dona da sua própria casa”, disse o vice-governador.

O prefeito de Apucarana, Rodolfo Mota, comentou sobre a vantagem financeira que o morador tem a partir do valor de entrada no imóvel. “A maioria das famílias tinha a vontade de comprar a casa própria e condições de pagar a parcela no lugar do aluguel, mas faltava o valor da entrada. As construtoras enxergaram a oportunidade, o Governo do Estado financiou a entrada, em conjunto com o subsídio do Governo Federal, e as famílias conseguem honrar suas parcelas. Trata-se, basicamente, de trocar um aluguel de R$ 600 ou R$ 700 por uma prestação que, muitas vezes, é até menor do que isso”.





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Foto: reprodução Foto: reprodução





O presidente da Cohapar, Jorge Lange, ressaltou o trabalho coletivo na construção do novo residencial. "Essa entrega faz parte do Casa Fácil Paraná, um grande programa desenvolvido pelo Governo do Estado para garantir que as famílias realizem o sonho da casa própria. É uma conquista marcante que se soma a tantas outras já realizadas, enquanto seguimos com diversas obras em andamento na cidade", afirma

Entre as 77 famílias que receberam as chaves do Loteamento Residencial Jardim Texas, em Apucarana, está o casal Vitor Hugo Tavares e Milena Cavazoti. “A nossa maior expectativa agora é ter algo que é nosso de verdade, poder arrumar a sala e a cozinha do nosso jeito. É a realização de um sonho. Vou confessar, quando vi o projeto e soube que a casa viria até com churrasqueira, foi isso que me ganhou de vez", disse Vitor.

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Já para Milena, a conquista do imóvel representa o início de uma nova fase da vida. “A localização ajudou demais, pois ficamos perto de mercados, do centro e do nosso trabalho. Pagávamos R$ 700 de aluguel há quatro anos e ter o nosso espaço muda tudo. Agora que estamos com a nossa casa garantida, o próximo passo é nos estruturarmos para aumentar a família".





Os empresários Andressa e Gabriel Guedes com o filho Davi - Foto: Lis Kato Os empresários Andressa e Gabriel Guedes com o filho Davi - Foto: Lis Kato

Os empresários Andressa Cristina Bernardo Guedes, de 23 anos, e Gabriel Guedes, de 25, também comemoraram a conquista após pouco mais de um ano de espera. Pais do pequeno Davi, eles destacaram a alegria de iniciar a vida da criança já no novo lar. "A casa é maravilhosa, excelente. A gente está muito feliz pela conquista", celebrou Gabriel, ressaltando a emoção de pegar as chaves da casa própria.

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A euforia também marcou o dia do marceneiro Carlos Eduardo Feiutrim, de 28 anos, e da auxiliar de escritório Thifany Rebeca Armestrong, de 22. Com a mudança programada para o próximo final de semana, na rua Pedro Hidalgo Filho, o casal planeja mobiliar a residência sob medida, aproveitando a profissão de Carlos. "A ansiedade estava a mil. Depois de um ano de espera da compra, finalmente chegou o dia. A casa está ótima, é só fazer os móveis, entrar e já fazer o churrasco", relatou Thifany.





Carlos e Thifany - Foto: Lis Kato Carlos e Thifany - Foto: Lis Kato

Os novos moradores se enquadram na modalidade Valor de Entrada, na qual o Governo do Estado concede subsídios para reduzir o custo da entrada dos financiamentos imobiliários de pessoas com renda de até quatro salários mínimos. Ao todo, 74 famílias receberam descontos de R$ 20 mil cada e outros três beneficiários com mais de 60 anos, enquadrados nos requisitos do Valor de Entrada Terceira Idade, contaram com auxílios de R$ 80 mil.

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Além das vantagens do governo estadual, os compradores também conseguem subsídios variados do programa Minha Casa, Minha Vida e têm a possibilidade de aplicar o saldo do FGTS para abatimento do valor financiado.

As duas versões do programa incluem descontos variados do programa Minha Casa, Minha Vida e a possibilidade de uso do saldo do FGTS para abatimento do valor financiado.

Todas as moradias têm 48,3 metros quadrados e contam com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço, oferecendo conforto e dignidade às famílias beneficiadas.