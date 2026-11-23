A entrega do Residencial Reserva 361 garantiu a casa própria para 384 famílias de Apucarana, no Vale do Ivaí, que deixam os imóveis alugados ou cedidos. Inaugurado no último fim de semana no bairro Gleba Três Bocas, o condomínio teve 360 unidades subsidiadas pelo programa Casa Fácil Paraná, coordenado pela Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar), com um aporte direto do Governo do Estado superior a R$ 7,2 milhões.

- leia mais: Colisão com veículo da Secretaria Estadual de Saúde do PR deixa mulher ferida em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A obra recebeu um investimento total acima de R$ 134 milhões, com financiamentos operados pela Caixa Econômica Federal e execução das construtoras Blendi e Blue. Situado em uma área de expansão urbana, o residencial conta com infraestrutura completa e acesso a serviços essenciais no entorno. Os apartamentos possuem metragem a partir de 44 metros quadrados e incluem dois dormitórios, banheiro social, sala integrada à cozinha, lavanderia e uma vaga de garagem. O empreendimento oferece ainda unidades com suíte, opções com jardim privativo no térreo ou varanda com churrasqueira nos andares superiores, além de área de lazer com piscina, academia, quadras esportivas, espaço pet, parquinho, bicicletário, horta, quiosque e salão gourmet, tudo protegido por guarita e portões eletrônicos.

Destinado a famílias com renda mensal de até quatro salários mínimos, o subsídio estadual ajudou a cobrir o valor de entrada dos imóveis. O programa permite ainda acumular o benefício com descontos do Minha Casa Minha Vida e utilizar o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para abater a dívida. Com a soma dos incentivos e prazos de quitação que chegam a 420 meses, as prestações mensais do Reserva 361 partem de R$ 970, valor considerado equivalente ou inferior ao custo médio do aluguel na cidade.

Entre os contemplados está Tatiane de Oliveira Leite, de 36 anos, mãe solo de três crianças, que além de conquistar o imóvel próprio também foi contratada para trabalhar como auxiliar de limpeza no próprio condomínio. Segundo ela, o recurso estadual foi fundamental para encerrar um processo longo e garantir segurança aos filhos, substituindo o pagamento do aluguel por um patrimônio próprio. A mesma mudança de realidade ocorreu com o impressor de serigrafia David Willian da Silva dos Santos, de 25 anos, e sua esposa, Denise Oliveira, de 32. O casal destaca que, embora o valor da prestação seja ligeiramente superior ao antigo aluguel, o investimento traz retorno e estabilidade definitiva para a família.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para pleitear os benefícios do programa Casa Fácil Paraná em novos empreendimentos, o interessado não pode possuir imóvel próprio nem ter sido atendido anteriormente por programas habitacionais estaduais ou federais. Também é exigido que o candidato não tenha restrições de crédito, possua renda familiar de até quatro salários mínimos nacionais — desde que a parcela não comprometa mais de 30% do orçamento mensal — e mantenha cadastro ativo e atualizado na Cohapar nos últimos dois anos. As inscrições e a consulta de unidades disponíveis são realizadas diretamente no site da companhia.