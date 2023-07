Novo furto de café ainda no pé é registrado em sítio de Apucarana

A Polícia Militar (PM) registrou na madrugada desta segunda-feira (24) o segundo caso de furto de café ainda no pé em propriedades rurais localizadas no Contorno Norte, de Apucarana (PR), em três dias.

O proprietário de um sítio, localizado já na altura do Distrito do Pirapó, percebeu a movimentação no cafezal e acionou a PM. Ele contou ver luzes de lanternas na lavoura, além de barulhos de conversas.

Ele foi até o local e gritou que chamaria a polícia. Os suspeitos fugiram e deixaram três sacas de café cheias para trás. A PM realizou buscas pela região, sem sucesso.

Outro caso foi relatado no boletim de ocorrências de sábado (22) também no Contorno Norte, mas no Patrimônio São Sebastião Barreiro. Nesse furto, foram levadas 30 sacas de café do sítio. Os criminosos estão aproveitando a chegada da safra de café para praticar o furto na região.

