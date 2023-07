Novo Fórum da Justiça do Trabalho é inaugurado em Apucarana

Várias autoridades compareceram a inauguração, como a desembargadora, Ana Carolina Zaina e do Juiz Diretor do Fórum, Maurício Mazur

O novo Fórum do Trabalho de Apucarana, no Norte de Paraná, foi inaugurado na tarde desta quinta-feira (20) na Avenida Central do Paraná, 1380, na região norte da cidade. O atendimento já ocorre nas instalações deste maio de 2021, mas a sua entrega oficial só ocorreu agora por conta da pandemia da Covid-19. Veja entrevistas com autoridades em vídeo abaixo

A inauguração contou com a presença da presidenta do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná (TRT-PR, desembargadora Ana Carolina Zaina, e também do diretor do Fórum da Justiça do Trabalho do Apucarana, juiz Maurício Mazur. Também participaram do evento o prefeito Junior da Femac (PSD) e o vice-prefeito Paulo Vital (PSD), além de outras autoridades locais e estaduais.

Além do Fórum, foram inaugurados também a usina fotovoltaica, que será responsável pelas necessidades energéticas do Fórum, e também a nova sala do Centro de Conciliação de Apucarana (CEJUSC-JT Cidade Alta). A usina fotovoltaica leva o nome do ex-vereador Pedro Agostinette Preto, pai do ex-prefeito Beto Preto e atual secretário de Estado de Saúde do Paraná. Foi na gestão de Beto Preto no município que a área para construção do novo Fórum do Trabalho foi doada.

Mais sobre o CEJUSC-JT Cidade Alta

Os CEJUSCS-JT foram autorizados pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) em setembro de 2016, por meio da Resolução CSJT 174/2016. Estas unidades são dotadas de estrutura e pessoal capacitado para facilitar a resolução de conflitos trabalhistas por meio da autocomposição (mediações, acordos e conciliações, por exemplo), tendo em vista a promoção da pacificação social nas relações de trabalho.

O Centro de Conciliação é responsável também pela solução pacífica de conflitos trabalhistas em mais dez municípios do Vale do Ivaí. São eles: Bom Sucesso, Califórnia, Cambira, Jandaia do Sul, Kaloré, Marilândia do Sul, Marumbi, Mauá da Serra, Novo Itacolomi e Rio Bom.

A inauguração aconteceu na tarde desta quinta-feira (20) tnonline

