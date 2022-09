Novo diretor toma posse no Colégio Padre José Canale

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O professor de educação física Robson Antônio Desidera foi o escolhido pela Secretaria Estadual de Educação (SEED) para assumir o cargo

O novo diretor do Colégio Cívico-Militar Padre José Canale, localizado no Jardim Ponta Grossa, em Apucarana, foi empossado nesta terça-feira, 13. O professor de educação física Robson Antônio Desidera foi o escolhido pela Secretaria Estadual de Educação (SEED) para assumir o cargo, depois de um processo seletivo. A posse ocorreu em uma cerimônia simples, com a participação do Chefe do Núcleo Regional de Educação (NRE) de Apucarana, professores e alunos da instituição.

continua após publicidade .

fonte: TNOnline A posse ocorreu em uma cerimônia simples, com a participação do Chefe do Núcleo Regional de Educação (NRE) de Apucarana, professores e alunos

"Estamos passando por um processo de transição, o Colégio Canale é muito importante para o município e para o NRE e o grande desafio agora é poder contribuir para que o colégio retome sua qualidade de ensino já comprovada, que os alunos e pais tenham tranquilidade para que os alunos estudem e aprendam e nosso colégio, mais uma vez, se destaque como um colégio padrão na cidade", declarou o novo diretor.

continua após publicidade .

LEIA MAIS: Robson Desidera será novo diretor do Colégio Padre José Canale

Desidera afirmou também que pretende integrar novamente pais, alunos e professores, superando os desafios passados pela comunidade escolar.

"Estamos fechando um ciclo, próximos de encerrar o ano letivo. O que a comunidade pode esperar é um trabalho de integração, eu vim aqui para poder somar com esta comunidade, fazer a diferença, para contribuir de forma incisiva no dia a dia do colégio, aproximando pais alunos e professores e superar todos os desafios vividos", disse.

continua após publicidade .

O ex-diretor, Roberto Carlos de Oliveira, conhecido como Canela, assume cargo administrativo junto ao NRE.

LEIA MAIS: Após protestos, técnico do NRE vai atuar junto à comunidade escolar

Currículo

Desidera trabalha na educação pública há 20 anos. Formado em educação física, já foi diretor-auxiliar em Marilândia do Sul, no Colégio Padre Angelo Casagrande no período de 2005 a 2007 e diretor em Apucarana do colégio Tadashi Enomoto, no período de 2009 a 2011. Há 10 anos, assumiu trabalho de coordenação junto ao NRE e atualmente coordenava os assuntos relacionados aos colégios cívico-militares da regional. O professor chegou a ser designado em junho deste ano, após uma crise entre direção e comunidade escolar, para acompanhar o caso, após protestos no colégio Canale. Ele atuou na instituição de ensino por 20 dias.

Siga o TNOnline no Google News