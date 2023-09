Novo comandante do 10º BPM fala em aperfeiçoar trabalho em Apucarana

O tenente-coronel Edvaldo Isidoro Vieira assumiu, na manhã desta quinta-feira (31), o comando do 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM), em Apucarana, no norte do Paraná. Ele substitui no cargo o tenente-coronel Marcos José Facio, que deixa a função após 2 anos e meio. Veja vídeo abaixo.

A solenidade contou com a presença do coronel Jefferson Luiz de Souza, comandante do 2º Comando Regional de Polícia Militar (CRPM), além de outras autoridades civis e militares.

Com 33 anos de carreira na PM, o tenente-coronel Edvaldo Isidoro Vieira estava no 8º BPM, de Paranavaí. "Estou conhecendo a unidade, buscando informações. Os índices de criminalidade estão controlados. Acreditamos que podemos aperfeiçoar o que vinha sendo feito pelo coronel Facio", disse o no comandante.

Segundo ele, o batalhão e a cidade são importantes no contexto. "Acreditamos que podemos fazer um trabalho com todas as forças de segurança e toda a comunidade", disse, acrescentando que tem boas referências dos policiais do 10º BPM.

O tenente-coronel Facio agradeceu ao CRPM pela confiança, à sua família por todo o apoio e descreveu os projetos que realizou durante sua passagem pelo 10º BPM. "É um ciclo que se encerra. Acredito que fizemos um grande trabalho. O nosso foco foram os policiais. Conseguimos vacinar todos os policiais contra a covid-19 durante a pandemia, construir um estande novo e também aquisição kits de atendimento pré-hospitalar de emergência tático, o 10º BPM foi o único batalhão que todos PMs possuem esse kit", citou o tenente-coronel, que agora inicia a transição para a reserva.

Encerrando a solenidade, a inauguração do retrato do tenente-coronel Facio na galeria dos ex-comandantes do 10º BPM.

Veja:

