Novo comandante assume batalhão do Exército de Apucarana

O 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado Sentinela do Norte do Paraná (30º BIMec) realizou nesta quinta-feira (15/12) solenidade de troca de comando. O tenente-coronel Alexandre Pereira Figueiredo assumiu o comando da unidade, substituindo o coronel Flábio Meireles Machado, que permaneceu por dois anos na função.

O evento contou com a presença do general Marcos Américo Vieira Pessôa, comandante da 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada, do prefeito de Apucarana, Junior da Femac e do presidente do Legislativo, Franciley Preto Godoi (Poim), além de outras autoridades civis, militares e religiosas.

A solenidade teve início com a inauguração do retrato do comandante substituído, o coronel Flábio Meireles Machado, na galeria de honra dos ex-comandantes da unidade. Em seguida ocorreu a cerimônia de passagem de comando no pátio do batalhão, juntamente com a formatura militar.

O prefeito Junior da Femac, que esteve acompanhado do vice Paulo Vital, destacou o comando do coronel Flábio e as parecerias realizadas com o Município. “Foi um comando maravilhoso, com uma grande parceria com a Prefeitura em ações em várias áreas, como educação, esporte, na realização do Desfile Cívico de 7 de Setembro e no enfrentamento da pandemia do coronavírus”, citou Junior da Femac.

Ao mesmo tempo, Junior da Femac deu as boas vindas ao novo comandante. “Tenho certeza que o tenente-coronel Figueiredo, que é nascido em Manaus e atualmente estava em Belo Horizonte, irá também realizar um excelente trabalho. O tenente-coronel é dono de um currículo enorme, tendo exercido ao longo da carreira importantes funções especialmente em áreas de fronteira, como no Acre e em Corumbá, no Mato Grosso do Sul”, pontua Junior da Femac.

Ao deixar suas despedidas, o coronel Flábio agradeceu aos familiares, ao comando da 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada, à tropa e à sociedade de Apucarana que o acolheu. Também destacou que exercer o comando do 30º BIMec significou o coroamento de sua carreira militar, que atinge já quase 30 anos, elencando ainda as principais ações desenvolvidas à frente do “Sentinela do Norte do Paraná”. Dentro do Exército, o coronel Flábio foi designado agora a realizar o Curso Altos Estudos, Política e Estratégia, na Escola Superior de Defesa, em Brasília.

O novo comandante do 30º BIMec, tenente-coronel Alexandre Pereira Figueiredo – tem 44 anos, é casado e tem três filhos. Atualmente, o tenente-coronel estava servindo no comando da 4ª Região Militar, em Belo Horizonte, onde desempenhou a função de oficial de inteligência. Incorporou nas fileiras do Exército em 1996, na Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Durante a carreira militar, comandou pelotões especiais de fronteira no Acre e a companhia de comando da 18ª Brigada de Infantaria de Fronteira, em Corumbá (MS), além de chefiar a seção de operações do comando da fronteira Acre e a seção de logística do 38º Batalhão de Infantaria, em Vila Velha (ES). Também teve experiência internacional, sendo oficial de operações da brigada paraquedista espanhola, na força interina de paz das Nações Unidades, no Líbano.

