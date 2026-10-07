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APUCARANA

Novo acidente é registrado perto de rotatória onde motociclista morreu na Avenida Minas Gerais

Colisão ocorreu a cerca de 200 metros do local onde Ronald Adrian Martins, de 20 anos, perdeu a vida na terça-feira

Escrito por Da Redação
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Novo acidente é registrado perto de rotatória onde motociclista morreu na Avenida Minas Gerais
Autor Acidente envolveu um Peugeot e uma Honda Biz - Foto: Reprodução

Um novo acidente envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado no final da tarde desta quarta-feira (7) na Avenida Minas Gerais, no trecho urbano da BR-376 que está em obras, em Apucarana. A colisão ocorreu no acesso ao Núcleo Habitacional Michel Soni, a cerca de 200 metros da rotatória onde um acidente com óbito foi registrado na noite de terça-feira (6). A nova ocorrência aconteceu poucas horas após um protesto de moradores e vereadores no mesmo trecho, motivado pela morte do jovem Ronald Adrian Martins, de 20 anos, vítima de um grave acidente no local na noite de terça-feira (6).

-LEIA MAIS: Moradores pedem melhorias em rotatória na Avenida Minas Gerais onde jovem morreu em acidente

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Ronald pilotava uma moto quando bateu contra a mureta da rotatória, que faz a ligação entre os bairros Adriano Correia e Michel Soni. O passageiro da motocicleta ficou ferido e segue internado em estado grave no Hospital da Providência. No mesmo dia da morte do jovem, um capotamento já havia sido registrado no ponto da obra, evidenciando os riscos diários enfrentados pelos motoristas.

Para cobrar providências urgentes, um grupo de moradores e motociclistas se reuniu no local durante a tarde para protestar contra a falta de iluminação, a sinalização precária e as marcações confusas na pista. Condutores que utilizam a rota diariamente relatam que o traçado inacabado e a escuridão tornam a passagem extremamente perigosa, situação que se agrava em dias de chuva e neblina. Os populares também denunciam a formação de lâminas de água na pista associada à ausência de barreiras de proteção. O motoboy Daniel Braz destacou que os perigos já haviam sido alertados pelas categorias que dependem da via. Moradoras do Núcleo Adriano Correia, Nayara Bresciani e Roseni Caldas relataram o medo constante ao transitar pela região de visibilidade quase nula, classificando o cenário como um total descaso.

Ainda não há informações sobre feridos nesse novo acidente, que envolveu um Peugeot e uma Honda Biz.

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acidente Apucarana Avenida Minas Gerais protestos sinalização
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