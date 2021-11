Da Redação

Noventa leitos já foram desativados na 16ª RS de Apucarana

A taxa de ocupação de leitos para Covid-19 nos hospitais da 16ª Regional de Saúde de Apucarana vem reduzindo gradativamente nos últimos meses, principalmente, por conta do avanço da vacinação.

continua após publicidade .

Nos últimos 6 meses, 90 leitos foram desativados na região, a maior parte deles, no mês de novembro. De acordo com o chefe da 16ª RS Marcos Costa, outros 53 leitos serão desativados a partir do dia 01 de dezembro.

“A população pode ficar tranquila, porque mesmo com essa redução, a ocupação na região ainda é pequena em relação aos leitos que sobraram e nenhum cidadão ficará desassistido caso precise de tratamento para a doença”, afirmou.

continua após publicidade .

De acordo com o boletim da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), ontem, haviam 14 pacientes internados nos 102 leitos disponíveis na regional, nos Hospitais da Providência, em Apucarana, e Honpar, em Arapongas, o que representa uma taxa de 13% de ocupação. Em relação a enfermarias, a taxa de ocupação era de 10% (5 pacientes para 49 leitos) e nas UTIs, 16% de ocupação (9 pacientes para 53 leitos ativos).

“Chegamos gradativamente nos últimos meses a essa redução de leitos, com muito cuidado e cautela, baseados em estudos realizados pela Sesa. Entendemos que todos os cuidados tomados até aqui e principalmente, o avanço da vacinação, contribuíram para esta redução”, considerou o chefe da 16ª RS.

Ivaiporã tem 7 pacientes internados

continua após publicidade .

Na 22ª Regional de Saúde, com a queda dos casos da Covid, desde o início de agosto, o Hospital Regional de Ivaiporã centraliza o atendimento SUS para pacientes de covid-19. São 40 vagas de enfermaria e 20 de UTI. Na manhã de ontem, a taxa de ocupação da UTI era de 15% com apenas três leitos ocupados. Nos leitos de enfermaria a taxa de ocupação era 10%, apenas quatro pacientes internados.

Segundo Alcimar Moreira, coordenador assistencial do Hospital Regional, no auge da pandemia, a unidade hospitalar chegou a ter entrada de 200 pacientes. No último mês deram entrada no hospital, 35 pacientes. “A vacina ajudou muito, porque antes os pacientes chegavam muito mais graves. Hoje chegam mais estáveis, com quadro bem mais leve. Ainda assim, alguns evoluem para a UTI”. Desde agosto, 34 leitos foram desativados. A regional mantinha 26 vagas de UTI nos três hospitais de Ivaiporã. Foram encerrados quatro leitos no Bom Jesus e dois no Lucena Sanchez. A região tinha 58 vagas de leitos de enfermaria nos três hospitais de Ivaiporã e mais 10 no Hospital Antônio Pietrobon, em Nova Tebas. Só permaneceram as 40 vagas do Hospital regional.