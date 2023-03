Novena solene de São José começa nesta sexta, 10 de março

Da Redação

Santuário São José, localizado na Rua Dom José Marello, na Vila Agari, em Apucarana.

Começa nesta sexta-feira 10 de março e segue até o dia 18, a novena solene de São José realizada no Santuário São José, localizado na Rua Dom José Marello, na Vila Agari, em Apucarana.

A novena será celebrada em três horários diferentes. Os horários são: 6h30, 15h e às 19h30 horas.

Todos os dias a novena terá transmissão ao vivo pelas redes sociais do Santuário São José e rádios da cidade. Acesse AQUI.

No domingo, 19 de março acontece a solenidade de São José com benção para os fiéis em todas as quatro celebrações que ocorre durante o dia.

Às 7h30 a missa será celebrada pelo padre João Batista da Silva; às 9h30 a missa será celebrada pelo padre Antônio Luiz de Oliveira; às15h a missa será celebrada pelo padre Mauro Negro; às 18h acontece a procissão com a imagem de São José; às 19 horas, a missa será presidida pelo bispo Dom Carlos de Oliveira.

Confira a programação:

QUEM ERA SÃO JOSÉ:



São José era carpinteiro na Galiléia e marido da Virgem Maria, protetor da Sagrada Família, foi escolhido por Deus para ser o patrono de toda a Igreja de Cristo. Esteve ao lado de Maria em todos os momentos, principalmente na hora do parto, que aconteceu em um estábulo, em Belém.

Educou e protegeu o menino Jesus, com o amor de Deus-Pai. São José foi um homem justo, trabalhador e exemplo de pai. A simplicidade e a fidelidade fizeram de São José o protetor escolhido para Maria e para o próprio Jesus, bem como para todos nós.

“O Anjo do Senhor manifestou-lhe, em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua Mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo.” Mt 1,20

