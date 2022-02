Da Redação

Novena dos Enfermos pode ser acompanhada pelo YouTube

A Igreja Católica celebra em 11 de fevereiro, o Dia de Nossa Senhora de Lourdes, considerada a protetora dos enfermos e também padroeira de Apucarana. Na programação das comemorações por conta da data especial, está a Novena dos Enfermos, comandada por Dom Carlos José de Oliveira, bispo da Diocese de Apucarana. A corrente de oração está no 7º dia, mas pode ser acompanhada desde o início através do canal do YouTube, da Diocese de Apucarana.

"Esta é uma novena perpétua. Cada dia ela vem com um tema específico em que rezamos para um tipo de enfermidade", comenta Dom Carlos. Após a abertura, o bispo realiza uma meditação sobre o tema do dia, seguida de uma oração.

A novena também conta com a participação da Roselaine Iria e também com a participação da população, que manda seu testemunho das graças recebidas e bênçãos através de mensagens enviadas via WhatsApp (43) 99612-0130. A duração da novena é de 15 minutos e pode ser acompanhada pelo canal oficial da Diocese no YouTube, a partir das 6 horas, como por rádios parceiras.