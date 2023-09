Nove jogos movimentam 2ª edição da Copa Apucarana de Futebol Amador

Com jogos no campo da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) e nos estádios do Sesi e do José Rico, ocorreu nesse domingo (24/09), a segunda rodada da primeira fase da Copa Apucarana de Futebol Amador. Foram realizados nove confrontos e marcados 41 gols. A competição é promovida pela Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana.

No Estádio do José Rico aconteceram duas partidas. No primeiro confronto, o Ajax venceu a equipe do OPG pelo placar de 9 a 1, enquanto no segundo jogo o Colorado derrotou o Ferroviário da Vila Regina por 2 a 1.

No Estádio do Sesi, o Pinheirão bateu os Amigos do Juninho por 3 a 1, Amigos do Cidão e Lava Car empataram por dois gols e o Brooklyn ganhou do Projeto Bento Bom de Bola por 3 a 1.

Já no campo da UTFPR, os resultados foram os seguintes: Vila Nova 1 x 2 Km 28, UTFPR 0 x 0 Operário Apucaraninha/Conveniência da Barra, Time do Rildo 1 x 6 Castelo Branco United e Panda Supermercado/Vila Reis 5 x 1 Unidos do Diamantina.

A 2ª edição da Copa Apucarana tem sequência no próximo domingo (01/10) com duas partidas. Às 8h15, o Tancredo Neves enfrenta o Jardim Alvorada e às 10h15, o Lava Car joga contra o Baiano Futebol Clube.

