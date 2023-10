Nove jogos fecham a primeira fase da Copa Apucarana de Futebol Amador

Com a disputa de nove jogos, será realizada no próximo domingo (22/10), no campo da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) e nos estádios do José Rico e do Sesi, a última rodada da primeira fase da 2ª edição da Copa Apucarana de Futebol Amador, competição que é promovida pela Secretaria Municipal de Esportes.

“A rodada será muito importante, pois definirá os últimos classificados para a segunda fase. Sete times já estão com as vagas garantidas, restando mais cinco para a etapa seguinte da competição, que tem o apoio total do prefeito Junior da Femac”, destaca o professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes de Apucarana.

Às 8h15, no campo da UTFPR, o time do Rildo jogará contra o Ferroviário da Vila Regina. Às 10h15, o Baiano Futebol Clube enfrenta a equipe dos Amigos do Cidão e às 14 horas, o Brooklyn encara os Unidos do Diamantina.

No Estádio do José Rico, às 8h15, o Dom Romeu duela contra o Pinheirão. Em seguida, às 10h15, o Panda Supermercado/Vila Reis encara o Projeto Bento Bom de Bola, e às 13 horas, o Operário Apucaraninha/Conveniência da Barra joga contra o Ajax.

No estádio do Sesi os confrontos marcados são os seguintes: 8h15, Colorado x Castelo Branco United; 13 horas, OPG x UTFPR, e às 15 horas, Vila Nova x Jardim Ponta Grossa.

A classificação da Copa Apucarana está assim: Grupo A – 1º) Panda Supermercado/Vila Reis com 6 pontos; 2º) Unidos do Diamantina e Brooklyn 3; e 4º) Projeto Bento Bom de Bola 0.

Grupo B – 1º) Km 28 com 6 pontos; e 2º) Vila Nova Sport Apucarana e Jardim Ponta Grossa com 0.

Grupo C – 1º) Colorado e Castelo Branco United com 6 pontos; e 3º) Ferroviário da Vila Regina e time do Rildo com 0.

Grupo D – 1º) Pinheirão com 3 pontos; e 2º) Sport Club Dom Romeu e Amigos do Juninho com 1 ponto.

Grupo E – 1º) Ajax e Operário Apucaraninha/Conveniência da Barra com 4 pontos; 3º) UTFPR com 2; e 4º) OPG com 0.

Grupo F – 1º) Baiano Futebol Clube e Tancredo Neves com 6 pontos; e 3º) Amigos do Cidão e Lava Car 1.

As equipes do Panda Supermercado/Vila Reis, Km 28, Colorado, Castelo Branco United, Pinheirão, Baiano Futebol Clube e Tancredo Neves já estão classificadas para a segunda fase da copa.

