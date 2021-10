Da Redação

Novas obras vão dobrar capacidade de água em Apucarana

Nesta quinta (21), o prefeito de Apucarana visitou o canteiro de obras da Sanepar, acompanhado do gerente regional da Sanepar, Luiz Carlos Jacovassi, da engenheira da companhia, Carla Felisbino, e do engenheiro responsável pela obra, Marcio Azuma, da Gel Construções, de Curitiba.

continua após publicidade .

As obras iniciaram nesta semana com a demolição do antigo escritório da Sanepar, na Rua Galdino Gluck Júnior, e serão realizadas simultaneamente em vários pontos da cidade. O investimento total será de R$ 20 milhões.

O prefeito lembra que as obras são fruto de um planejamento que vem garantindo avanços na área de saneamento básico e abastecimento de água. “Em 2013, a capacidade dos reservatórios era de apenas 6 milhões de litros, que foi sendo aumentada gradativamente até atingir os atuais 10 milhões. E agora, com as novas obras que começam a ser executadas, essa capacidade de reservação atingirá os 20 milhões de litros”, pontua Junior da Femac, lembrando também os avanços na área de saneamento neste período. “O índice de cobertura da rede de esgoto, que era de 23%, passou a 81% dos domicílios”, reforça.

continua após publicidade .

O prazo de execução das obras é de 15 meses e todas serão tocadas concomitantemente pela empresa vencedora do processo licitatório, a Gel Construções, de Curitiba. Ao todo, estão sendo gerados 60 empregos diretos, sendo que cerca de 80% da mão de obra emprega trabalhadores de Apucarana.