Nova sede do CIEE de Apucarana é inaugurada na Rua Oswaldo Cruz

Com a presença do presidente do CIEE-PR, professor Antoninho Caron, que esteve acompanhado do presidente do Conselho Deliberativo, Fernando Fontana, e do superintendente do CIEE/PR, Paulo Cesar Leandro Mira, foi inaugurada na noite de quinta-feira (07), em amplo espaço junto à Rua Osvaldo Cruz, nº 1.134, a nova sede da unidade Apucarana do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE).

Com abrangência regional, a entidade com sede em Apucarana atua em outras 22 cidades da região promovendo a integração de jovens ao mercado de trabalho por meio de programas de aprendizagem e estágio, cursos de capacitação e cidadania, e programas sociais.

“Tivemos um momento belíssimo, em que também foram comemorados os mais de 55 anos de fundação do Centro de Integração Empresa-Escola Paraná (CIEE-PR). Uma instituição parceira da prefeitura e de grande valor para o nosso comércio, indústria e prestadores de serviços, que ganha um novo espaço num momento que agrega cerca de mil estagiários em Apucarana e região”, ressaltou o prefeito Júnior da Femac, que esteve acompanhado da primeira-dama Carmen Lúcia Izquierdo Martins e dos secretários municipais Jossuela Pirelli (Assistência Social), Danylo Acioli (Assuntos Estratégicos), e do gerente da Agência do Trabalhador, Neno Leiroz.

Durante a solenidade, o presidente do CIEE/PR, Antoninho Caron, comandou homenagem aos três apucaranenses que são membros-efetivos do Conselho Estadual do CIEE-PR, os empresários Fernando Lopes e Nelson Kowalski, e o professor Luiz Sérgio Hilário. Lembrando das origens do centro de integração no município - datada de 1973 - ante o voluntariado de empresários e professores, professor Hilário falou sobre o momento. “O CIEE Apucarana foi fundado de forma independente ao CIEE Paraná, sendo mantido por empresários e professores que, ao longo de 31 anos, voluntariamente dispensaram recursos e tempo em prol da capacitação e encaminhamento de milhares de jovens ao mercado de trabalho”, recordou professor Hilário. De acordo com ele, a incorporação da unidade Apucarana ao CIEE-PR ocorreu a partir do ano de 2.002. “Na época tínhamos 352 estagiários, uma sala própria no Edifício Palácio do Comércio, que foi repassada para a Acia, e recursos em caixa que foram destinados para a própria Acia, Fecea e colégios estaduais, para aquisição livros, computadores, equipamentos e outros investimentos em prol da comunidade”, relembrou Hilário.

Ao repassar toda sua estrutura para o CIEE-PR, Apucarana conquistou três vagas permanentes no conselho estadual. “Também tivemos o compromisso de que a unidade Apucarana em hipótese alguma será desativada. Acordo que foi ratificado pelo presidente professor Antoninho, por ocasião desta noite de inauguração do novo espaço e de homenagens, que muito nos emocionou”, concluiu professor Hilário.

A coordenadora regional do CIEE/PR em Apucarana, Roseli Teresinha Frantz Paetzold, ressalta que a nova sede confere melhores condições de atendimento. “Um local mais amplo, onde poderemos desenvolver mais capacitações e cursos, além de melhor atender aos jovens e empresários”, destacou Roseli, pontuando que o CIEE/PR exerce um papel importante na inserção dos adolescentes e jovens no mundo do trabalho, por meio dos Programas de Estágio e de Aprendizagem. Além de Apucarana, ela relata que a unidade regional atende aos municípios de Arapuã, Ariranha do Ivaí, Bom sucesso, Borrazópolis, Califórnia, Cambira, Cruzmaltina, Faxinal, Grandes Rios, Ivaiporã, Jandaia do Sul, Jardim Alegre, Kaloré, Lidianópolis, Lunardelli, Marilândia do Sul, Marumbi, Mauá da Serra, Novo Itacolomi, Rio Bom, Rio Branco do Ivaí e Rosário do Ivaí.

O CIEE

Com 39 unidades operacionais distribuídas em todas as regiões do Paraná, o CIEE/PR tem uma média mensal de 27 mil estagiários e 5,6 mil aprendizes, e já recebeu cerca de 30 títulos de Utilidade Pública. Ao longo de mais de cinco décadas de atuação, o CIEE/PR contribuiu para a inserção e aperfeiçoamento técnico e profissional de mais de 1,5 milhão de adolescentes, jovens e estudantes no mundo do trabalho.

