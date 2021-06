Nova rotatória do Parque Jaboti obtém licenciamento

Continua após publicidade

Após nove meses de espera pela liberação do licenciamento ambiental, enfim será possível iniciar a implantação da nova rotatória do Parque Jaboti. A obra está sendo viabilizada, mediante parceria firmada entre a prefeitura e a Ceriane Empreendimentos, que tem projetos de novos loteamentos e de um condomínio horizontal na região, em ampla área entre o jaboti e o Residencial Interlagos.

O prefeito Junior da Femac e o secretário do meio ambiente, Gentil Pereira, se reuniram nesta segunda feira (7) com o empresário João Ceriane para tratar dos últimos detalhes da obra. Ele lembrou que a nova rotatória, junto à barragem do Jaboti chegou a ter a área demarcada, no início de setembro do ano passado, mas em função do licenciamento ambiental foi paralisada.

“Com a implantação da rotatória e abertura de uma avenida e outras ruas, serão viabilizados novos acessos para a região do Residencial Interlagos, a partir da Avenida Cristiano Kussmaul”, informa o prefeito Junior da Femac.

Segundo ele, a rotatória será implantada em terreno do município e executada pela Ceriane Empreendimentos. A urbanização da região permitirá ainda a ligação da região do Jaboti com a Unidade Básica de Saúde Elayne Mazur e com a futura Escola Municipal José Domingos Scarpelini, que está sendo construída ao lado da UBS.

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Sema) está adotando todas as medidas previstas na legislação ambiental em relação a área que será ocupada pela nova rotatória. O licenciamento ambiental outorgado pelo Instituto Água e Terra (IAT), e chancelado pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente, prevê uma compensação ambiental devido à retirada de cerca de 150 árvores do local, sendo a maioria de pequeno porte.

“A compensação será efetivada com o plantio de 1.750 árvores no Parque Araucária e na unidade de preservação denominada Colônia Mineira”, informa o secretário do meio ambiente, Gentil Pereira.

Na urbanização da região, entre o Parque Jaboti e Avenida Cristiano Kussmaul, junto ao residencial Interlagos, a Ceriane Empreendimentos irá investir cerca de R$ 3 milhões. “Vamos executar em torno de 25 mil metros quadrados de asfalto, com a rotatória, abertura de uma avenida e de novas vias, interligando o Jaboti com o Interlagos”, informa o empresário João Ceriane.

A empresa, que há 20 anos é proprietária desta ampla área de terras, planeja a abertura de novos loteamentos e de um condomínio horizontal. “Com a nova Avenida Cristiano Kussmaul, a região foi valorizada e terá um crescimento habitacional e comercial”, avalia o empresário.