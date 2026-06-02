Nova regra sobre trabalho em feriados: saiba o que muda para os setores comerciais de Apucarana

A nova medida do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), em vigor desde a última segunda-feira (1º), encerrou a autorização automática para o trabalho no comércio aos feriados. Em Apucarana (PR), a decisão altera a dinâmica de setores que operavam respaldados por acordos diretos e individuais. A partir de agora, a abertura das empresas nestas datas exige negociação sindical.



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“No ponto de vista do Sindicato Laboral, essa medida é importante. Pois agora não há que se falar em acordos individuais com o trabalhador. Muitos se utilizaram disso. Entendemos que a nova portaria fortalece a negociação coletiva e individual (quando não tem previsão) nas negociações, principalmente as que se iniciam. Algumas convenções regulamentam os trabalhos em domingo e feriados, outras não”, afirma a secretária-geral do Sindicato dos Empregados no Comércio de Apucarana (Siecap), Ediléia Crepaldi.

Segundo ela, no comércio varejista tradicional (lojas de rua) de Apucarana, a convenção em vigor já proíbe o funcionamento aos domingos e feriados, com exceção de dois domingos específicos no ano, um em dezembro, para o calendário natalino, e outro para a campanha Apucarana Liquida, mediante pagamento de hora extra ou compensação no dia 2 de janeiro. Para esses setores, o cenário atual permanece inalterado.

Impacto

O impacto direto ocorre nos ramos em que não havia previsão nas negociações anteriores. No setor de farmácias e atacado de Apucarana, por exemplo, a convenção coletiva vigente não estipulava regras de abertura ou fechamento para domingos e feriados. “Agora com essa portaria, as empresas terão que vir até nós para conseguir autorização, uma negociação justa então”, pontua. Nos supermercados, o objetivo também é evitar compensações automáticas. “A portaria obriga a negociar, porque anteriormente, quando não tinha essa proibição, era meio que troca seca, e gente batalhava por bônus, agora fortalece ainda mais as negociações”, diz.

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As convenções coletivas vigentes possuem prazos de validade distintos conforme o setor. O acordo dos supermercados encerrou-se em 30 de maio, iniciando um novo período de tratativas, enquanto os setores de shopping e comércio varejista têm vigência até 30 de junho. O sindicato laboral orienta os trabalhadores a fiscalizarem o cumprimento da norma. Em caso de convocação sem respaldo de convenção coletiva, as denúncias podem ser formalizadas na sede da entidade, por telefone ou pelo site oficial (www.siecap.com.br). O descumprimento sujeita as empresas a ações na Justiça do Trabalho e a fiscalizações do Ministério Público do Trabalho (MPT).

Comércio varejista

A presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana), Aída Assunção, esclarece que a nova portaria do Ministério do Trabalho não altera o funcionamento das empresas na cidade nem na base territorial que abrange nove municípios. Segundo ela, o feriado de Corpus Christi, que ocorre depois de amanhã, e as demais datas comemorativas já estão regulamentados no documento vigente. Desse modo, as lojas do comércio de rua não abrirão nesta quinta-feira. Já as lojas do shopping funcionarão em horário especial das 13h às 19h e a praça de alimentação das 11h30 às 22h. Os supermercados atendem em horário normal.

“Para nós aqui em Apucarana não muda nada porque está convencionado, ainda está dentro da nossa convenção coletiva, ela ainda está valendo e esses feriados estão todos convencionados. Agora futuramente, após, vencer as convenções, iniciaremos novas negociações”, afirma a presidente. Aída explica que as regras atuais foram fixadas nos acordos que abrangem o comércio tradicional, supermercados e o shopping.