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Nova ponte do Barreiro é inaugurada e região receberá R$ 7 milhões em pavimentação

Investimento de R$ 300 mil na travessia encerra gastos extras de agricultores; via rural também receberá R$ 7 milhões para pavimentação completa

Escrito por Da Redação
Publicado em 23.07.2026, 19:40:37 Editado em 23.07.2026, 19:40:30
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A ampliação da ponte da comunidade do Barreiro, batizada de "Ponte do Padre", foi inaugurada oficialmente pelo prefeito Rodolfo Mota (União Brasil) nesta quinta-feira (23). Durante o evento, o chefe do Executivo municipal de Apucarana (PR) também anunciou a aprovação de um investimento de aproximadamente R$ 7 milhões para a pavimentação completa da estrada rural. Assista ao vídeo no início da matéria.

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A ponte, que era um compromisso de campanha, foi ampliada com um investimento de R$ 300 mil, custeado com recursos próprios economizados pela prefeitura. O principal diferencial da nova obra é a largura adequada para suportar o tráfego de maquinário agrícola de grande porte, eliminando a necessidade de logística extra para a travessia dos equipamentos. "Antes, os produtores precisavam pagar R$ 600, R$ 700 para colocar a plantadeira em cima de uma plataforma e atravessar a ponte, porque a máquina não cabia. A ponte era estreita. Tinha que gastar esse dinheiro só pra atravessar", detalhou. "Mas não se trata dos R$ 300 mil. Se trata da dignidade, do carinho, do acolhimento desses produtores", completou o prefeito.

Nova ponte do Barreiro é inaugurada e região receberá R$ 7 milhões em pavimentação
AutorEntrega foi realizada nesta quinta-feira (23) - Foto: Gaby Campos/TNOnline

Em entrevista ao TNOnline, Rodolfo destacou o empenho dos vereadores e moradores da região para a conclusão do projeto, mesmo após uma primeira licitação sem sucesso realizada no ano passado "Quero agradecer a presença dos moradores, os nossos produtores rurais, os nossos vereadores, que nos ajudam. Uma obra que nós começamos o trabalho ano passado. A primeira licitação deu errado. Depois a gente fez de novo, insistiu e deu certo. A obra está entregue", disse.

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Pavimentação total da estrada

A inauguração também serviu de palco para o anúncio de uma intervenção de infraestrutura ainda maior. O prefeito confirmou que foi aprovada, junto ao governador Ratinho Jr, a pavimentação em asfalto de toda a estrada do Barreiro. "É um investimento que deve chegar perto de R$ 7 milhões, em parceria com o nosso governador, pra gente poder fazer esse asfalto novo aqui de toda a estrada de ponta a ponta da comunidade do Barreiro", afirmou o prefeito.

A expectativa é de que o asfalto impulsione a economia e a qualidade de vida local. "Vai mudar tudo por aqui. Questão das chácaras, do lazer, do turismo rural, da comunidade do Barreiro, que vai ter dignidade de vida. O trajeto vai ficar mais rápido e mais barato", concluiu.

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Apucarana Desenvolvimento Rural economia local infraestrutura pavimentação Ponte do Padre
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