Nova NR-01 impulsiona demanda por saúde mental nas empresas e Unimed Apucarana já responde com ações estruturadas

Atualização da norma regulamentadora amplia obrigações sobre riscos psicossociais no trabalho e cooperativa registra crescimento na adesão ao Programa Saúde Corporativa

A atualização da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-01), que passou a exigir das empresas o gerenciamento dos riscos psicossociais no ambiente de trabalho, vem transformando a forma como organizações encaram a saúde mental corporativa. Em Apucarana, a mudança já impacta diretamente a procura pelo Programa Saúde Corporativa da Unimed Apucarana.

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Com ações estruturadas voltadas à prevenção, conscientização e promoção do bem-estar emocional, a cooperativa tem ampliado sua atuação junto às empresas-clientes e se consolidado como parceira estratégica no processo de adequação às novas exigências legais.

"Temos observado um crescimento na adesão ao programa. As empresas têm buscado cada vez mais nossas ações de saúde como forma de atender essa demanda de maneira estruturada, promovendo prevenção, conscientização e estratégias eficazes para abordar fatores que impactam diretamente a saúde mental e o bem-estar dos colaboradores", afirma Gabriélla Carneiro, enfermeira corporativa e coordenadora do projeto.





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Psicóloga Jéssica Tauane em palestra sobre saúde mental. Foto: Arquivo Unimed Apucarana. - Foto: - Divulgação Psicóloga Jéssica Tauane em palestra sobre saúde mental. Foto: Arquivo Unimed Apucarana. - Foto: - Divulgação

A NR-01 atualizada determina que empregadores incluam os riscos psicossociais, como estresse ocupacional, assédio, sobrecarga de trabalho e conflitos interpessoais, no Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO). Na prática, isso significa que as empresas precisam identificar, avaliar e tomar medidas concretas diante desses fatores, sob risco de autuação.

O cenário abriu uma janela para que operadoras de saúde com programas preventivos bem estruturados se tornem parceiras estratégicas das organizações nesse processo de adequação.

Na Unimed Apucarana, a atuação em saúde mental passa pela pesquisa de saúde aplicada junto aos colaboradores das empresas clientes, que permite mapear o perfil do grupo antes de qualquer ação.

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"Por meio da pesquisa de saúde, conseguimos identificar de forma mais precisa os índices de condições e transtornos relacionados à saúde mental presentes naquele grupo, o que permite desenvolver ações direcionadas e alinhadas à realidade dos colaboradores", explica Gabriélla.

A partir desse diagnóstico, o programa desenvolve ações como palestras em SIPATs, campanhas internas e rodas de conversa, com linguagem acessível e abordagem acolhedora. O objetivo vai além da informação: é quebrar a barreira do silêncio.

"Muitos colaboradores convivem com sofrimento emocional, ansiedade, estresse ou outras condições, mas acabam não procurando ajuda adequada. Ao levar informação de forma acessível e acolhedora, contribuímos para reduzir preconceitos, estimular o autocuidado e fortalecer uma cultura organizacional mais saudável e atenta à saúde mental", reforça a enfermeira.

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Para o Dr. Ribamar Maroneze, presidente da Unimed Apucarana, o momento é de oportunidade e responsabilidade para as cooperativas médicas. "Conseguimos chegar ao beneficiário antes da doença, oferecendo a melhor orientação médica e multiprofissional", avalia.

A leitura do gestor é que a prevenção, inclusive em saúde mental, deixou de ser um diferencial para se tornar uma necessidade estrutural, tanto para as empresas quanto para o setor de saúde suplementar como um todo.