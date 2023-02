Nova frente fria se forma no Sul e traz pancadas de chuva à região

Da Redação

Este fim de semana será instável na Cidade Alta, como mostra a previsão do Simepar

O fim de semana será chuvoso em Apucarana e região, segundo a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). As pancadas de chuva, que devem ocorrer principalmente à tarde e de forma isolada, se devem às áreas de instabilidade.

Além disso, o instituto meteorológico aponta que uma nova frente fria se forma sobre o oceano na altura do Uruguai, o que deve influenciar no tempo.

A previsão aponta que, neste sábado (25), a Cidade Alta pode ter alguns períodos em que o sol aparece entre nuvens. Porém, por volta das 13h, é possível que o tempo se feche e ocorram pancadas de chuva.

O Simepar mostra que existe 96% de probabilidade de ocorrência de chuva, além de uma precipitação acumulada de 4.6 milímetros, um volume de chuva inferior ao que foi obtido nos dias anteriores.

Não há uma mudança significativa nas temperaturas. Os valores devem variar entre 20ºC e 26ºC.

Previsão para o domingo

A instabilidade atmosférica persiste sobre o Estado no domingo (26). Neste dia, as precipitações devem ser mais uniformes, pois há o deslocamento de um sistema frontal pelo Sul do Brasil.

O Simepar mostra que Apucarana tem 96% de possibilidade de registrar chuva no domingo. A precipitação está por volta dos 6.3 milímetros.

Ao amanhecer, a mínima deve ser de 20ºC. A máxima não ultrapassa os 27ºC.

