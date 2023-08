Nova frente fria deve atingir o PR nesta semana; há risco de temporal

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) aponta que uma nova frente fria deve atingir o estado ainda nesta semana. O instituto mostra que o fenômeno chega à região na sexta-feira, 18 de agosto, e deve provocar chuvas em praticamente todos os municípios - inclusive, há possibilidade para ocorrência de tempestades.

continua após publicidade

Em Apucarana, norte do Paraná, por exemplo, a possibilidade de chuva na sexta fica elevada. Segundo a previsão do Simepar, existe 97% de probabilidade de pancadas na cidade, contudo, a precipitação acumulada é de apenas 2.8 milímetros.

A Climatempo, empresa que também presta serviços meteorológicos, no entanto, mostra que essa precipitação pode chegar aos 5 milímetros.

continua após publicidade

O amanhecer deve ser gelado na Cidade Alta, com a mínima de 18°C. Porém, mesmo sob chuva, os valores se elevam e podem se aproximar dos 30°C ao decorrer do dia.

Veja a previsão para todo o estado na sexta-feira:

Foto por Simepar

No sábado, 19 de agosto, fica com variação de nuvens e pouca chuva. Temperaturas mais amenas à tarde, com forte resfriamento a partir do anoitecer. Neste dia, as temperaturas devem variar entre 15°C e 22°C em Apucarana.

Siga o TNOnline no Google News