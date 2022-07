Nova frente fria começa a avançar sobre o Paraná nesta segunda-feira

Da Redação

Não chove na Cidade Alta há quase um mês

Nesta segunda-feira (11), uma nova frente fria começa a avançar em direção ao Paraná, com chuvas previstas para o oeste e o sudoeste à noite.

Durante o dia, alguns municípios ainda devem registrar calor e essa condição pré-frontal favorece a ocorrência de rajadas de vento, no geral com intensidade moderada. O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) diz que esta segunda-feira pode ser o último dia de "veranico", pois o sistema frontal rompe o bloqueio atmosférico.

Apucarana, por exemplo, registra rajadas de vento nesta segunda, e o tempo se encontra ensolarado. No entanto, a partir de terça-feira (12), é possível que ocorram pancadas de chuva por causa da frente fria. A última vez que choveu na Cidade Alta foi no dia 17 de junho.

O município apresenta temperaturas agradáveis nesta segunda. A mínima obtida foi de 15ºC, e máxima de 26ºC.

