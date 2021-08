Da Redação

Nova faixa etária é vacinada nesta quarta em Apucarana

Nesta quarta-feira (4) serão imunizadas contra a Covid-19, em Apucarana, pessoas com 28 anos completos. Ainda na quarta-feira serão vacinados mais dois grupos: pessoas agendadas para receber a segunda dose da Coronavac no dia 4 de agosto e gestantes de alto e médio risco.

A imunização acontece no Complexo Esportivo Lagoão, no sistema drive-thru e dentro do ginásio para quem for a pé, começa às 8h30 e segue até as 17 horas.

Para quem vai receber a primeira dose, no momento da vacinação deve ser apresentado um comprovante de residência, como conta de luz, água e telefone com no máximo 90 dias da data de emissão, além de cartão do SUS ou CPF e um documento com foto.

Para a segunda dose da CoronaVac é preciso mostrar o cartão do SUS ou CPF, um documento com foto e a carteirinha onde está registrado o recebimento da 1ª dose.

As pessoas que tiveram Covid-19 precisa aguardar 30 dias a partir dos primeiros sintomas da doença para se imunizar contra o novo coronavírus.