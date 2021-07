Da Redação

Nova faixa etária é vacinada em Apucarana nesta quinta (29)

Nesta quinta-feira (29), pessoas com 31 anos serão vacinadas contra a Covid-19, em Apucarana.

continua após publicidade .

A imunização acontece no Complexo Esportivo Lagoão, no sistema drive-thru e dentro do ginásio para quem for a pé, começa às 8h30 e segue até as 17 horas.

Vacina Solidária

continua após publicidade .

A prefeitura de Apucarana está realizando a Campanha Vacina Solidária, através da doação espontânea de alimento não perecível no momento em que a pessoa vai se imunizar.