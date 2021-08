Da Redação

Nova etapa de vacinação segue em Apucarana nesta sexta (13)

Apucarana segue nova etapa de vacinação nesta sexta-feira (13) contra a Covid-19. A 2ª dose do imunizante da AstraZeneca será aplicada em pessoas que estão marcadas para o dia 13 de agosto.

A imunização acontece no Complexo Esportivo Lagoão, das 8h30 às 17 horas, no sistema drive-thru e dentro do ginásio para quem for a pé.

É necessário apresentar a carteirinha de vacinação, comprovando a aplicação da primeira dose da vacina.

Vacina Solidária

Apucarana também realiza a Campanha Vacina Solidária, com arrecadação de alimentos não perecíveis.