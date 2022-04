Da Redação

Nova diretoria do Sivana toma posse nesta quarta (6)

A nova diretoria do Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana) tomou posse na manhã desta quarta-feira (6) na sede da entidade. Um café da manhã com os novos diretores marcou o início na gestão 2022/2026. Na oportunidade, a presidente Aída Santos Assunção, reafirmou o compromisso em trabalhar em prol do comércio de Apucarana.

continua após publicidade .

“O objetivo é fortalecer as parcerias antigas e criar oportunidades, para que o comércio possa se desenvolver ainda mais. Unidos, como já diz o ditado, somos mais fortes” brincou.

Reeleita pela terceira vez consecutiva, Aída relembrou um dos momentos mais marcantes à frente do Sivana, que ocorreu durante a pandemia. “Foi um período difícil, que exigiu muito diálogo com a administração municipal, com os comerciantes e colaboradores. Porém, juntos conseguimos fazer os ajustes necessários e o comércio de Apucarana foi o que ficou menos tempo fechado no Paraná. Esse é um exemplo da atuação do Sindicato”, pontuou Aída.

continua após publicidade .

Por outro lado, a empresária reforçou que continuará promovendo ações de vendas, como a Apucarana Liquida, além de ações pontuais em datas especiais. Também comentou o papel do Sivana na Convenção Coletiva de Trabalho. “Esse é um momento que exige discernimento, pois impacta a todos, lojistas e colaboradores”, afirmou.

Os novos diretores e conselheiros também fizeram o uso da palavra e se colocaram, mais uma vez, à disposição em trabalhar em prol do comércio de Apucarana.

Nova Diretoria

continua após publicidade .

DIRETORIA

Presidente: Aída Santos Assunção

1º vice: Luiz Fernando Mamede

continua após publicidade .

2º vice: Sueli Carmona Dias

1º secretário: Vivian Marcato Chamorro

continua após publicidade .

2º secretário: Ofélia Zaninetti

1º tesoureiro: César Augusto Pinto

2º tesoureiro: Pedro Vilibaldo Fortuna

continua após publicidade .

CONSELHO FISCAL

Osnei José Simões Santos

Nilsa Christ

continua após publicidade .

Rosângela Tórmina da Silva

SUPLENTES

continua após publicidade .

DIRETORIA

1º Suplente: João Dias

2º Suplente: Rosana Gasparotii

continua após publicidade .

3º Suplente: Luciana Manganoti

4º Suplente: Rogério Gonçales

5º Suplente: Cláudia Gouveia

6º Suplente: Nestor Christ

7º Suplente: Sônia Apª dos Reis

Conselho Fiscal

Yara Santos Assunção

Jonas Ranucci Marcato

Margarida Massae Nakamura