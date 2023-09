Nova diretoria do CMEAR visita o prefeito Junior da Femac

Siga o TNOnline no Google News

A nova diretoria do Conselho de Ministros Evangélicos de Apucarana e Região (CMEAR) fez nesta terça-feira (19) uma visita de cortesia ao prefeito Junior da Femac.

O presidente reeleito Pastor Sebastião Vieira disse que veio apresentar os membros da nova diretoria e reafirmar as boas parcerias mantidas com a Prefeitura de Apucarana. Segundo ele, a entidade congrega 70 igrejas evangélicas na cidade e região.

O prefeito Junior da Femac agradeceu a visita e se colocou à disposição para manter as parcerias com as igrejas. Participaram da agenda os pastores Luiz Haffman (Igreja Batista Betel), Carlos (Comunidade Evangélica Nova Aliança, Antônio Pereira (Igreja Emanuel), Luiz Cláudio (Comunidade Evangélica Nova Aliança), Armando Gonçalves (Rio de Vida Church), Juarez Teodoro de Souza (1ª Igreja Quadrangular), Sebastião Vieira (1ª Igreja Quadrangular), Davi (Metodista Livre), Alex Pires (Comunidade da Cidade), Jairo Liberato e Joel Alves (Missionária Central).

Também acompanharam a visita dos pastores o gerente da Agência do Trabalhador, Neno Leiroz, e as secretárias Jossuela Pirelli (Assistência Social) e Denise Canesin (Mulher e Assuntos da Família).



