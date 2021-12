Nova diretoria da APP sindicato de Apucarana toma posse

Da Redação

A nova diretoria do núcleo sindical da APP de Apucarana, a chapa "APP Unida e Forte", tomou posse neste sábado (11). Os vinte membros da direção participaram do evento junto aos seus familiares e deram início a gestão de quatro anos, que inicia agora.

O presidente empossado, professor Arildo Ferreira de Castro, agradeceu a toda a categoria que confiou o voto na Chapa 1, assim como a equipe técnica envolvida no processo. Arildo também falou sobre as dificuldades de ser presidente da APP neste momento de grandes ataques do governo à categoria. "Assumir a direção da APP não é fácil. Em muitos momentos precisamos deixar nossas famílias para nos dedicar à luta pela educação. Eu vejo que o maior desafio nosso é saber dialogar com a nossa categoria e também com a sociedade, que é colocada contra os educadores a todo momento pelo governo", explicou.

O novo presidente afirmou estar pronto para este novo desafio. "Nunca deixei de fazer a luta. Uma das nossas maiores prioridades é dialogar mais e mostrar para a sociedade que não existe uma única narrativa. Queremos que ouçam o nosso lado", finaliza.

