Nova CNH passa a ser emitida nesta quarta-feira; entenda

A partir desta quarta-feira, 1º de junho, a nova Carteira Nacional de Habilitação (CNH) começa a circular em todo o território nacional. A nova CNH terá elementos gráficos para dificultar a falsificação e fraudes, como o uso de tinta que brilha no escuro, holograma e impressão reativa a luz ultravioleta. Ela tem predominância das cores verde e amarelo. A mudança foi publicada na resolução nº 886/2021 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

De acordo com o Chefe do Detran de Apucarana Fernando Garcia, os usuários podem ficar despreocupados, pois o novo padrão do documento não deve alterar as taxas, nem os prazos para a entrega da CNH.

As novidades não são somente no layout. Agora o cidadão poderá contar com o nome social e registro de filiação afetiva. Para isso, os condutores que desejarem a emissão com esses dados deverão ter seu documento de identificação oficial atualizado. O novo padrão apresentará uma tabela para identificar os tipos de veículos que o motorista está apto a conduzir. As categorias são apresentadas de acordo com a Convenção de Viena - são as mesmas anteriormente existentes, porém colocadas de forma diferente, ou seja, ACC, A, B, C, D e CE, que é a categoria E. O condutor categoria AE, por exemplo, terá assinalado na tabela as categorias A, B, C, D e CE, com a data de validade. Além disso, a CNH tem um quadro de observações com as restrições médicas e se o condutor exerce atividade remunerada.

O documento vai apontar se a CNH é temporária, sendo identificada com a letra P no canto superior direito, ou se é definitiva, com a letra D. A nova carteira de motorista brasileira também se aproxima do padrão internacional, com identificação impressa em português, inglês e francês. O QR Code permanecerá impresso no verso do documento, permitindo também o aceso à Carteira Digital de Trânsito (CDT), via aplicativo. A troca não será obrigatória e as mudanças serão feitas apenas para as novas emissões dos documentos, ocorrendo de forma gradativa.

Em Apucarana, em média, são realizados cerca de 25 exames para novas habilitações por dia, segundo informações do Detran da cidade. Por mês, são cerca de 400 a 500 novos exames realizados para a primeira habilitação, com taxa de reprovação em torno de 30%.

Segundo o Chefe do Detran de Apucarana Fernando Garcia, a média de procura pelo documento continua estável, mesmo após o período da pandemia, quando o setor paralisou o atendimento. Ele explica que o novo documento não deve alterar a cobrança de taxas nem tampouco o prazo para envio do documento para os usuários.

“As taxas, tanto para primeira habilitação quanto para renovação de CNH, não devem ser alteradas por conta da mudança no documento. O tempo para envio da carteira também não muda. O usuário apenas terá uma CNH mais completa, com mais informações importantes”, informou.

Garcia afirma que a alteração é importante para dificultar a falsificação do documento.

“Acho que tudo que é criado para dar mais segurança sempre é benéfico e este é o caso. A nova CNH pretende evitar fraudes nos documentos. Além das mudanças para dificultar a falsificação, ela para que a pessoa tenha um documento mais completo. São alguns itens incluídos que vieram para melhorar, ficando inclusive, mais parecida com documentos de outros países”, considerou.

Outra mudança

Além da mudança na CNH, também passa a vigorar o modelo mais moderno da placa preta padrão Mercosul para veículos de coleção. A placa preta retorna com detalhes requisitados por colecionadores de veículos antigos e a Federação Brasileira de Veículos Antigos (FBVA), e que contou também com a participação, direcionamento e orientação do Detran-PR junto à Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran).

O novo modelo da placa preta Mercosul para veículos de coleção foi definido por meio de uma consulta pública. O objetivo foi alterar a resolução do Contran que tratava das placas de identificação. O texto proposto buscou prever a utilização restrita em território nacional da placa preta para carros que mantenham 80% de sua originalidade.