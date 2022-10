Nova ação do “ladrão da bicicleta” é registrada na Vila Nova; Veja

Da Redação

O “ladrão da bicicleta” abordou 3 mulheres na Rua Péricles

Um ladrão que utiliza uma bicicleta barra circular para cometer seus roubos foi flagrado mais uma vez por câmeras de segurança na Vila Nova, em Apucarana, pouco antes da tentativa de cometer mais um crime. Desta vez, as vítimas, 3 mulheres, conseguiram se safar. (Veja o vídeo abaixo).

Segundo o relatório de ocorrências da Polícia Militar (PM), o “ladrão da bicicleta” abordou 3 mulheres na Rua Péricles, em frente a uma oficina mecânica, por volta das 22h30 desta sexta-feira, 28. Uma das vítimas, contou à PM que ao chegar, o ladrão correu em sua direção e deu voz de roubo, pedindo os aparelhos celulares, mas elas recuaram para dentro da oficina, dizendo que ninguém tinha celular. Desta forma, o ladrão pegou sua bicicleta e fugiu, sem levar nada.

No vídeo registrado próximo ao local, é possível ver o ladrão chegando na rua, mas a ação não foi flagrada. Veja:

Recentemente, no dia 19 de outubro, o mesmo criminoso abordou uma educadora que chegava para trabalhar em um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI), na Rua Grande Alexandre. Na oportunidade, ele teria mostrado uma arma de fogo e acabou levando o celular da vítima, um Motorola G20, fugindo em seguida. Uma câmera de segurança de uma residência do bairro também flagrou o ladrão pedalando pela rua, minutos antes do roubo. Assista clicando aqui.



A PM garante que reforçou os patrulhamentos no bairro, na intenção de capturar o ladrão.

