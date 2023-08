Notebook, celular e joias são furtados de casa em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Um morador de Apucarana, no norte do Paraná, precisou aciona a PM, após ter sua casa invadida e alguns itens furtados na noite desta quarta-feira (9). Segundo informações da Polícia Militar, a vítima teve diversos itens furtados. Ele relatou que os criminosos levaram seu notebook, um celular e uma caixa de joias, contendo com um colar, anéis e pulseiras.

De acordo com o Boletim de Ocorrências da PM, o morador da residência, que fica localizada na Rua Serra do Leão, no Núcleo Habitacional Adriano Correia, chamou a polícia após encontrar a porta sua casa arrombada e notar que os objetos foram levados.



Segundo os policiais, o B.O foi confeccionado e o morador foi orientado. Nenhum suspeito havia sido preso até a publicação desta notícia.

