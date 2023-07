Notebook, celular e dinheiro: residência em Apucarana é alvo de furto

Siga o TNOnline no Google News

A Polícia Militar (PM) de Apucarana foi acionada na manhã desta sexta-feira (30), após um morador da área central da cidade acordar e perceber que sua residência havia sido invadida e furtada durante a noite. A ocorrência foi registrada na Rua Renê Camargo de Azambuja.

De acordo com relato da vítima, ele e sua esposa foram dormir por volta das 22 horas da quinta-feira (29) e, ao acordarem às 7 horas da sexta (30), encontraram a porta dos fundos da casa aberta. O homem estranhou o fato e questionou a esposa, que negou ter deixado a porta aberta durante a noite.

O casal acionou a PM de Apucarana após perceberem que um notebook, um aparelho celular e R$ 70 em dinheiro haviam sido furtados. Quando os policiais chegaram no local, a vítima relatou que recentemente perdeu uma chave do portão eletrônico e que havia dormido com uma janela de grade entreaberta para entrada de ar.

Os militares constataram que não haviam sinais de arrombamento na residência, porém a janela da cozinha estava com uma pequena abertura, por onde é possível que o suspeito tenha "pescado" a chave da porta. O casal foi orientado.

