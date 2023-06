Nota Paraná premia moradores de seis cidades com R$ 10 mil; veja quais

Ganhadores podem verificar os bilhetes premiados através do aplicativo ou do site do Nota Paraná

O Programa Nota Paraná, vinculado à Secretaria da Fazenda, contemplou consumidores de seis cidades do estado com prêmios de R$ 10 mil na quarta-feira (07). Cinco sorteados são de Curitiba – dos bairros Atuba (final do CPF 329-02); Uberaba (409-60); Santa Felicidade (909-63); Boqueirão (039-09); e Cajuru (719-59). Além destes, houve um ganhador em cada uma das seguintes cidades: Ponta Grossa, bairro Nova Rússia (final do CPF 649-19); Missal, bairro Linha Progresso (129-94); Palmeira, Jardim São José (459-72); Londrina, bairro Sebastião Melo (009-49); e Vera Cruz do Oeste, Centro (559-72).

continua após publicidade

Os ganhadores podem verificar os bilhetes premiados através do aplicativo ou do site do Nota Paraná, e realizar a transferência do valor para a conta cadastrada no programa.

PRÊMIO MÁXIMO – Além dos prêmios de R$ 10 mil, o último sorteio contemplou um morador de Foz do Iguaçu com o prêmio máximo de R$ 1 milhão, marcando a primeira vez na história do programa em que o prêmio principal foi para a cidade do Oeste do Paraná. O segundo e o terceiro prêmios, nos valores de R$ 100 mil e R$ 50 mil, respectivamente, foram para consumidores de Curitiba.

continua após publicidade

Outras 15 mil pessoas receberam prêmios de R$ 50, e 8 mil prêmios de R$ 100 foram distribuídos por meio do Paraná Pay, voltado exclusivamente a estabelecimentos da área do turismo credenciados no programa.

ENTIDADES SOCIAIS – Houve também o sorteio para entidades sociais. O programa tem cadastradas 1.701 instituições que atuam nas áreas de assistência social, educação, saúde e geração de emprego. Todas recebem ao menos R$ 100 e concorrem aos prêmios de R$ 20 mil.

Para ajudar as instituições, o cidadão pode doar as notas fiscais em que não precisa informar seu CPF. Assim, os bilhetes para concorrer aos sorteios do programa, concedidos de acordo com as compras, vão para a entidade, que terá mais chances de ser contemplada.

continua após publicidade

Entidades premiadas com R$ 20 mil em junho:

Rede Feminina de Combate ao Câncer - Maringá

Asilo São Francisco de Assis da S.S Vicente De Paulo - Santo Antônio da Platina

continua após publicidade

Associação de Tenistas de Guarapuava - A. T. G. - Guarapuava

Associação Esquadrão da Vida de Ponta Grossa - Ponta Grossa

continua após publicidade

Instituto Kopher - São José dos Pinhais

Associação Maringá Apoiando a Recuperação de Vidas-Marev - Maringá

Associação Adote com Consciência - Curitiba

Instituto Polo Internacional Iguassu - Foz do Iguaçu

Instituto Beija-Flor de Ação Social - Colombo

Siga o TNOnline no Google News