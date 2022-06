Nota Paraná contempla morador de Apucarana com prêmio de R$ 10 mil

Da Redação

Os prêmios maiores de R$ 1 milhão e de R$ 200 mil saíram para consumidores da capital paranaense

O sexto sorteio deste ano de 2022 do Nota Paraná, programa coordenado pela Secretaria da Fazenda, contemplou um morador da cidade de Apucarana, Norte do Estado do Paraná, com um prêmio de R$ 10 mil.

Além dos prêmios máximos, mais 39 consumidores foram sorteados para receber o mesmo valor que o apucaranense de sorte grande. Os ganhadores são de 23 cidades do estado: Apucarana, Curitiba, Palmas, Maringá, Irati, Cianorte, Clevelândia, Guarapuava, Planalto, Sarandi, Joaquim Távora, Londrina, Ibiporã, Matelândia, Araucária, Goioxim, Foz do Iguaçu, Paranaguá, Jacarezinho, Toledo, Umuarama, Cascavel e Ponta Grossa.

O Nota Paraná devolve ao contribuinte parte do ICMS pago nas compras no comércio varejista e também distribui prêmios mensais aos paranaenses cadastrados.

Para verificar se possui bilhetes premiados, o consumidor deve acessar seu cadastro no aplicativo ou no site do Nota Paraná e inserir o CPF e senha. Não é encaminhada mensagem por WhatsApp ou outro aplicativo.



Foram sorteadas, ainda, mais 40 mil pessoas com prêmios de R$ 10,00, além de 8 mil prêmios de R$ 100,00 pelo Paraná Pay – para uso exclusivo nos estabelecimentos da área do turismo, postos de combustível e compra de gás de cozinha, para consumidores credenciados no programa. Os prêmios maiores de R$ 1 milhão e de R$ 200 mil saíram para consumidores da capital paranaense.

Já as entidades sem fins lucrativos concorreram a valores de R$ 100 e R$ 20 mil. Veja, no final da matéria, a lista das instituições que receberam os maiores valores entre prêmios e créditos.

RESGATE

O prazo máximo para o resgate do prêmio, com sua transferência para a conta bancária do contribuinte, é de um ano, após o valor ser sorteado no programa Nota Paraná. Vencido esse período, os recursos voltam para o Estado.

Três pessoas estão em vias de perder o prazo. São três prêmios de R$ 10 mil, que vencem no próximo mês de julho. Os consumidores sorteados e que não resgataram seus prêmios são dos municípios de Prudentópolis, bairro Centro; Campo Mourão, Jardim Gutierrez; e Goioerê, no Centro.





COMO PARTICIPAR

Para se cadastrar no Nota Paraná é só acessar o site clicar na opção “cadastre-se” e preencher os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço, para criação da senha pessoal.

Para participar dos sorteios do Paraná Pay é necessário estar cadastrado no Nota Paraná e ter manifestado concordância com os termos de uso dos créditos e prêmios. Para aderir, basta acessar o perfil de usuário no site ou no aplicativo e clicar em concordar.

LISTA DE INSTITUIÇÕES

Instituições que mais receberam valores no sorteio de junho:

1ª Associação Esquadrão da Vida de Ponta Grossa - R$ 60.900,00

2ª Associação Ministério Melhor Viver, Ponta Grossa - R$ 37.400,00

3ª Associação Marev Maringá R$ 37.400,00

4ª Associação Iniciativa Cultural, Curitiba - R$ 35.700,00

5ª Associação dos Amigos do Hospital de Clínicas, Curitiba - R$ 30.200,00

6ª Geração Integrar – Associação de Pais e Amigos de Pessoas com Necessidades Especiais - R$ 27.500,00

7ª Associação Maringaense de Apoio e Reintegração de Adolescentes – AMARAS – Recanto Mundo Jovem, Maringá - R$ 27.400,00

8ª Associação Amor Viral, Campo Largo - R$ 27.200,00

9ª Associação de Pais e Amigos de Excepcionais de Matinhos - R$ 25.800,00

10ª Associação de Voleibol de Toledo - R$ 25.100,00

11ª Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Paraíso do Norte - R$ 23.300,00

12ª Instituto Palmense de Ações Comunitárias, Palmas - R$ 22.900,00

13ª Associação Paranaense de Cultura –APC, Curitiba - R$ 22.100,00

14ª Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Visuais, Guarapuava - R$ 21.800,00

15ª Associação de Assistência Social de Castrolanda, Castro - R$ 20.700,00





Fonte: Agência Estadual de Notícias.