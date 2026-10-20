Nota Paraná: Apucarana e Arapongas têm prêmios de R$ 1 mil perto do vencimento

Do total de prêmios no Estado não retirados, 22 prêmios vencem em novembro e outros 17 em dezembro; veja por cidade

A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) alerta que 39 consumidores contemplados com prêmios de R$ 1 mil nos sorteios do Nota Paraná podem perder os valores nos meses de novembro e dezembro. Os ganhadores são de 18 municípios do Estado, mas ainda não resgataram as premiações.

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Do total, 22 prêmios vencem em novembro e outros 17 em dezembro. A orientação é que os participantes consultem seus saldos e verifiquem os prazos para garantir o recebimento dos valores.

De janeiro a outubro de 2026, cerca de R$ 94 milhões em créditos de ICMS e prêmios do Nota Paraná deixaram de ser resgatados pelos participantes. Apesar do valor expressivo, o montante representa uma redução de aproximadamente 24% em relação ao mesmo período de 2025, quando R$ 123,7 milhões não foram transferidos para contas bancárias dos participantes.

De acordo com o regulamento do programa, os créditos têm validade de 12 meses a partir da data em que são gerados. As transferências para contas bancárias podem ser solicitadas a qualquer momento, desde que o saldo seja de, no mínimo, R$ 5. Quando os valores expiram, eles retornam ao Tesouro Estadual e podem ser destinados ao financiamento de serviços públicos, como nas áreas da saúde, educação e segurança.

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COMO CONSULTAR – No celular, os consumidores podem checar a validade dos seus créditos pelo aplicativo Nota Paraná. Basta acessar a opção “Conta Nota Paraná” e consultar a aba “Meu Extrato”. Nessa tela, é possível conferir os valores adicionados mês a mês e, ao lado de cada um deles, a data em que eles vão expirar.

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Já no site do programa, a informação sobre a validade dos créditos está disponível na seção “Minha Conta Corrente” e pode ser visualizada na área “Meu Extrato” na parte inferior da tela.

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Confira o número de prêmios esquecidos por cidade: