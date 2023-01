Nota fiscal sem CPF poderá ser doada para tratamento contra o câncer

Da Redação

Para contribuir com esta causa, a população ao realizar uma compra, pode solicitar o cupom fiscal sem informar o CPF

O programa Nota Fiscal Solidária agora ajudará a custear os tratamentos dos pacientes da Unidade de Tratamento do Câncer do Hospital da Providência.

Para contribuir com esta causa, a população ao realizar uma compra, pode solicitar o cupom fiscal sem informar o CPF e colocar a notinha em uma das urnas da Unidade espalhadas pelo comércio da nossa região, onde também podem ser encontrados os cofrinhos da Doação Solidária, outro meio que a população pode ajudar no custeio dos tratamentos.

“A população estará contribuindo com pacientes de 33 municípios que realizam seu tratamento contra o câncer em Apucarana na Unidade que é referência no atendimento humanizado”, afirma Irmã Dirce Ripka, gerente da Unidade de Tratamento do Câncer.

A Unidade também conta com diversos voluntários para realizações de ações para deixar o momento do tratamento mais confortável aos pacientes, além de possuir o tratamento de radioterapia, com uma das melhores tecnologias do Paraná e uma equipe altamente capacitada, sendo referência nacional no tratamento contra o câncer.

“Convidamos todos para ajudar nesta causa, a sua notinha sem CPF pode fazer a diferença para milhares de pacientes que lutam contra o câncer e recebem tratamento em Apucarana”, afirma Irmã Dirce.

Para solicitar uma urna ou doar notas recolhidas, basta ligar para (43) 34201490 ou enviar um e-mail para projetos@hospitaldaprovidencia.org.br.

