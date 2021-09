Nota de 200 reais ainda existe? apucaranenses respondem

Da Redação

A nota de 200 reais foi lançada no dia 2 de setembro de 2020, pelo Banco Central do Brasil. A cédula ilustrada com um Lobo-Guará virou a sensação da web.

Há pouco mais de um ano, o dinheiro continua em circulação, porém, encontrar uma nota é raridade.

Em Apucarana alguns moradores da cidade já pegaram uma nota de 200, mas outros nunca viram de perto.

"Faz um ano que soube, mas nunca vi, está extinto, só vejo o peixe", disse Neia Gonçalves



"Nunca vi, nunca peguei, queria pegar", comentou Suzele Cristina