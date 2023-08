No segundo dia, Marreco e Khezam lideram Sertões 2023

O piloto apucaranense Otávio Enz “Marreco” e seu navegador Rodrigo Khezam estão liderando o Rally dos Sertões 2023, na categoria prodution, após dois dias de prova, na região nordeste do Brasil. O prólogo foi realizado na sexta-feira, para definição da ordem de largada e, no sábado, o comboio do Sertões pegou a estrada.

Na primeira etapa, Marreco e Khezam concluíram a prova em terceiro lugar. E no domingo, a dupla paranaense venceu a etapa, passando a liderar na sua categoria. Nesta segunda-feira, Marreco e Khezam largaram na pole para a terceira etapa, com chegada prevista para o período noturno.

O comboio se deslocou de Petrolina (Pernambuco) para Xique-Xique (Bahia), com trechos de deslocamento inicial e final, com uma maratona de 411 Km de velocidade no meio, em estradas rurais, com buracos, mata-burro e areião. Na sequência – nesta terça (15) – os competidores iniciam a quinta etapa, rumo a Crato, no Ceará.

Romeu Uerich, chefe da equipe de apoio de Marreco e Khezam, avalia que na etapa desta segunda-feira, os competidores precisam administrar a velocidade com a estratégia, considerando que num terreno acidentado a dupla também deve pensar em preservar o carro.

Na maratona, conforme explica Eurich, os carros chegam a Xique-Xique e não têm mecânicos e nem equipe de apoio. “Os carros ficam num parque fechado e o piloto e navegador só podem abastecer o veículo com água e óleo, para enfrentar uma nova maratona na volta, de Xique-Xique (Ba) a Crato (Ce).

O piloto Marreco, dono de um cartel impressionante nas principais provas de velocidade e regularidade off Road no Brasil, já obteve bons resultados em anos anteriores, com um vice-campeonato e um terceiro lugar.

Agora, no seu sexto ano no Rally dos Sertões, Marreco está competindo com uma caminhonete Mitsubishi Triton, preparada de fábrica e homologada pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA). A equipe tem apoio de vários patrocinadores e também do Fundo Municipal do Esporte (Apucarana).

