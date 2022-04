Da Redação

No Paraná, homem agride namorada após descobrir que ela tem HIV

A Polícia Militar (PM) de Apucarana, no Norte do Paraná, foi acionada na madrugada deste sábado, 19, para atender a uma situação de violência doméstica, onde um casal estaria se agredindo mutuamente durante uma discussão. A ocorrência foi registrada em um pensionato que funciona na Rua Oswaldo Cruz, região central da cidade.

continua após publicidade .

De acordo com o boletim de ocorrências, ao chegar no local, por volta das 01h20, os policiais se depararam com um homem de 35 anos e uma mulher, de 24 anos, com sinais de agressão e sangramento.

Eles afirmaram que moram juntos no local há mais de um ano, e que começaram uma discussão porque ele descobriu que a companheira é portadora do vírus HIV e tem praticado relações sexuais com ele mesmo consciente do risco de transmissão.

continua após publicidade .

Ela disse que ao descobrir a doença, ele se tornou violento e a agrediu com vários tapas, gerando lesões no seu rosto e orelha. Para se defender, ela teria dado um golpe de tesoura na região da boca dele, gerando um pequeno corte.

A jovem afirmou ainda que sabe que tem o vírus HIV há mais de dois anos, e que não falou para o companheiro pois temia o término do relacionamento. Ela admitiu ainda que as relações sexuais do casal eram consumadas sem uso de preservativo.

Após a confusão, a PM encaminhou o casal para a delegacia da cidade.