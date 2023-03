No Lagoão, Apucarana Futsal tenta primeira vitória na Séria Prata

Da Redação

Apucarana Futsal recebe o Apaf, de Paranaguá, neste sábado (11)

O Apucarana Futsal faz seu primeiro jogo oficial em sua casa, no Ginásio de Esportes Lagoão, na noite deste sábado (11), às 19h30. Em jogo válido pela segunda rodada da Série Prata do Campeonato Paranaense, a equipe tenta a primeira vitória na competição diante do Apaf de Paranaguá.

O treinador Márcio Rinaldo terá à disposição os seguintes atletas: Leo, Lucas Hirose, Rodrigo, Canhoto, Luan, Zé, Leozinho, Otto, Danilinho, Caio, Mello, Cabo e Marcinho. O único desfalque é o goleiro Maikon Gaburro, que segue como desfalque por lesão.

Na primeira rodada, os Dragões do Norte foram derrotados fora de casa para o Santa Helena, pelo placar de 5 a 3. O time parnanguara foi derrotado em casa pelo Gralha Azul, de Quedas do Iguaçu, por 2 a 0.

O técnico Rinaldo disse que o torcedor pode esperar um time intenso para esse sábado. “Tivemos uma estreia ruim, isso é apenas o início do campeonato. Jogar fora de casa é difícil, mas não é o momento de achar que está tudo errado. Agora temos uma oportunidade muito importante e a torcida pode esperar um time muito aguerrido, muito intenso, que vai buscar a vitória a todo o momento”, disse.

Os ingressos para a partida estão sendo vendidos antecipadamente a R$ 10 nas lojas Esporte Camisa 10, GRG Sport, Parra Barbearia e Clube 28 de Janeiro.

Esse é o terceiro jogo do Apucarana Futsal no Lagoão, em 2023. Em amistosos de pré-temporada, a equipe recebeu o Cascavel, vencendo pelo placar de 2 a 0, e o Corinthians, em que o confronto acabou com goleada para os paulistas por 5 a 1.

Todos os demais jogos da segunda rodada acontecem na noite deste sábado. A primeira fase, em que todos se enfrentam, acontecerá até o dia 15 de julho, quando será realizada a 15ª rodada.

