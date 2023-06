No Lagoão, Apucarana Futsal recebe o São José pela Série Prata

O Apucarana Futsal entra em quadra neste sábado (10) para se firmar entre os primeiros da Série Prata do Campeonato Paranaense. A partida acontece no Ginásio Lagoão, contra o São José Futsal, e marca a despedida do ala Luan, que atuou no time por três temporadas e assinou contrato com uma equipe do exterior.

A equipe apucaranense vem de duas vitórias consecutivas e alcançou na última rodada a quarta colocação do campeonato. O time foi a 33 pontos e pode encostar no terceiro colocado, o Palmas, que tem 36. O visitante São José, diferente do Apucarana, está na 13ª posição, com 12 pontos. Entretanto, a equipe vem de quatro jogos sem perder.

Sem desfalques, o treinador Beto Silvera informou que o time irá com força máxima para a partida. “Estamos vindo de duas vitórias fora de casa, o time está evoluindo muito, estamos competitivos, comprometidos e, acima de tudo, com uma mentalidade vencedora. Agora temos três jogos em casa, devemos aproveitar e deixar os pontos aqui, trabalhamos todos os dias para isso. Nosso objetivo é se classificar e tentar chegar na maior posição possível na tabela”, disse o técnico paraguaio.

