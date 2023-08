No final das contas, não era uma vaca, mas o bezerro "Tufão" no Corcel

Siga o TNOnline no Google News

Um vídeo de uma suposta vaca sendo transportada em um Ford Corcel em Apucarana (PR) viralizou na última quinta-feira (10). No entanto, os donos do animal procuraram o TNOnline nesta segunda-feira (14) para esclarecer o mistério. Na verdade, não era uma vaca, mas o simpático bezerro "Tufão". Veja o vídeo abaixo

Elizandra Paulina, de 23 anos, contou à reportagem que o animalzinho estava na região da Vila Regina e foi levado para um sítio nas proximidades do aterro sanitário.

“Acontece que o bezerro cresceu e não pode mais ficar na cidade”, conta. Ela revela que Tufão pertence ao irmão dela, Edson de Oliveira de Jesus, que deu o bezerro para os filhos dele, Julia, Renan e Nicole. As crianças têm entre 4 e 7 anos.

“As crianças costumavam brincar com o bezerro na casa do meu pai na região da Vila Regina, onde tinha um espaço cedido por um outro morador para ele ficar”, conta.

Agora, as crianças vão ter que ir no sítio para visitar o Tufão. “O único jeito que eles encontram para levar o bezerro foi no Corcel”, conta, afirmando que a confusão foi “engraçada”.

Um motorista gravou o transporte irregular. “O cara está levando uma vaca dentro do Corcel, mano!”, exclamou o rapaz que fez o vídeo, o que deu início à confusão.

