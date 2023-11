No dia do aniversário, homem é preso pela PM em Apucarana

Um homem foi preso pela Polícia Militar (PM) por violência doméstica no dia do aniversário. A ocorrência foi registrada nesta terça-feira (21), no Jardim das Flores, em Apucarana, norte do Paraná.

Segundo a polícia, ele foi acusado de agredir fisicamente e ameaçar a esposa e a filha. Uma equipe de agentes da PM foi ao local onde a família reside e as vítimas resolveram representar contra o agressor.

Ainda de acordo com a polícia, o homem faz aniversário e está completando 29 anos de vida no dia em que é detido pelo crime de violência doméstica.

O suspeito foi encaminhado pela equipe à 17ª Subdivisão Policial.

