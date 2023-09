No Dia da Árvore, Apucarana recupera nascente do Rio Pirapó

Uma nascente do Rio Pirapó, em Apucarana, foi recuperada pelo IDR-Paraná (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – Iapar-Emater) dentro de um projeto ambiental do governo do Estado. A entrega simbólica foi feita nesta quinta-feira (21) para marcar o Dia da Árvore, com a presença do prefeito Junior da Femac (PSD) e de outras autoridades.

A iniciativa faz parte do Programa Estadual de Proteção de Nascentes, da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, que tem a meta de preservar 30 mil fontes e minas d’água até o fim de 2026.

Em Apucarana, a nascente do Rio Pirapó protegida fica na Fazenda Figueira, junto à chácara do Movimento Cristo Te Ama (Cristma).

As mil nascentes protegidas são resultado de um esforço de um mutirão organizado entre os técnicos do Instituto e entidades parcerias. A intenção do programa é melhorar a qualidade da água usada pelas famílias rurais paranaenses e garantir o abastecimento nas propriedades. Trata-se da maior iniciativa já realizada de proteção de nascentes no País, com a ação atendendo, neste primeiro momento, cerca de três fontes em cada município. Todas as fontes serão georreferenciadas e as informações serão colocadas no site do IDR-Paraná.

Para a proteção das nascentes, foi usada uma técnica à base de solo-cimento, bastante difundida no meio rural e usada há anos pela extensão rural. A fonte passa primeiramente por uma limpeza geral para retirar possíveis impurezas. Em seguida, a área da nascente recebe pedras irregulares (pedra ferro, sem fundo amarelo), funcionando como um filtro físico da água. Na sequência, são colocados canos de abastecimento das caixas d’água. Por fim, a fonte é lacrada com uma mistura de solo com cimento.

“É uma ação que visa proteger mil nascentes como essa em Apucarana no Paraná todo. O objetivo é promover o cuidado com o meio ambiente, a qualidade da água e proteger esse bem tão importante que a gente tem no estado do Paraná”, afirma Paulo Eduardo Cipoli, diretor regional do IDR-PR.

Ele acrescenta que a intenção também é conscientizar a população da importância de proteger a água, tanto para a produção agropecuária quanto para o consumo humano urbano e rural.

O prefeito Junior da Femac destacou a importância da preservação da água. “Que daqui, da Serra de Apucarana, de uma das nascentes do Rio Pirapó, que abastece um milhão de pessoas, queremos mostrar a todo Paraná a importância da preservação da água”, disse.

Iniciativa foi realizada em propriedade rural do Contorno Norte nesta quinta-feira (21) TnOnline TV

