Nevoeiro marca o amanhecer, mas sol predomina nesta quinta em Apucarana

Estabilidade atmosférica mantém o tempo firme em todo o Paraná, com elevação gradual das temperaturas

A previsão do tempo indica uma quinta-feira (09) de tempo estável em Apucarana e em todo o Paraná. O dia começa com possibilidade de formação de nevoeiro durante o amanhecer, mas o sol predomina ao longo do período, favorecendo a elevação gradual das temperaturas durante a tarde.

Em Apucarana, os termômetros devem variar entre 9°C e 22°C. Não há previsão de chuva, com precipitação acumulada de 0,0 milímetro e probabilidade de ocorrência de chuva de 0%.

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A umidade relativa do ar oscila entre 43% e 73%. Os ventos sopram do quadrante leste a 7 km/h, com rajadas que podem alcançar 29 km/h.

Paraná

Em todo o estado, o padrão atmosférico permanece semelhante ao dos últimos dias, mantendo o tempo firme e ensolarado. O destaque fica para a formação de nevoeiros no amanhecer em diversas regiões paranaenses. Com o avanço das horas, o sol predomina e as temperaturas sobem gradualmente durante a tarde, proporcionando condições agradáveis em praticamente todas as regiões.