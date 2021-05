Neto tenta invadir casa da avó e acaba preso

Continua após publicidade

Neste sexta-feira (28), a Polícia Militar de Apucarana prendeu um homem, de 37 anos, por não cumprir medida judicial contra a avó.

Conforme relato da solicitante, uma idosa, de 77 anos, possui medida protetiva contra o neto, que estava no local forçando para entrar no apartamento. A equipe no local, juntamente da equipe do CPU, conversou com a vítima, que confirmou que seu neto estava em seu apartamento.

Ao entrar no prédio, a PM localizou o acusado escondido dentro de um buraco embaixo da escada, que confirmou que esteve no apartamento da avó. Em consulta junto à COPOM, foi constatado a medida protetiva em desfavor do acusado, expedida pela 1ª Vara Criminal de Apucarana.

Em contato com sua avó, conforme o boletim, em primeiro momento demonstrou interesse em representar contra o homem. De acordo com relatório, o acusado foi preso e encaminhado, sem uso de algemas, para a 17ª SDP para as providências cabíveis. Porém, ao chegar na delegacia, a idosa não quis mais representar contra o neto.