Da Redação

Neto liga para a PM Apucarana após ver avó ser agredida

Mais um caso de violência doméstica foi registrado em Apucarana, na noite desta terça-feira (21). O homem, de 47 anos, foi preso após chegar em casa bêbado, bater e xingar a esposa. A vítima sofreu uma torção no pulso e escoriações no braço esquerdo. Quem acionou a PM foi o neto do casal.

A vítima contou que marido chegou embriagado e seu neto abriu a por para ele. Assim que entrou na residência, conforme o boletim, o homem foi direto para a cama da esposa, que estava dormindo, e começou a xingá-la.

Após alguns momentos, conforme a vítima, ele pegou o braço da esposa e torceu para trás, com a intenção de fraturar. De acordo com o boletim, as agressões resultaram em uma torção no pulso e escoriações no braço esquerdo.

A vítima disse à PM que as agressões físicas e verbais são frequentes. A equipe foi acionada pelo neto do casal que tentou socorrer a avó. O homem, conforme o relatório, foi preso e ambas as partes foram encaminhadas para a delegacia de polícia.