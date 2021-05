Neto é preso por agressão contra avó de 76 anos em Apucarana

Continua após publicidade

Um homem de 37 anos, foi preso por agressão contra sua avó uma senhora 76 anos, na madrugada desta quarta-feira (12) em Apucarana.

Segundo a vítima o neto chegou na casa dela e puxou o seu braço com força, causando uma luxação no ombro direito. Com muita dor o homem levou a idosa a Upa. O suspeito fugiu antes da chegada da Polícia Militar no local.

A equipe fez diligências pelas proximidades, sendo localizado na Rua São Jerônimo, na Barra Funda.

O homem foi preso por lesão corporal, e encaminhado até a delegacia de polícia.

Existem 25 boletins de ocorrência envolvendo violência doméstica contra a idosa.