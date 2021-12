Da Redação

Neno Leiroz recebe homenagem em Curitiba

Diversas lideranças comunitárias de todo o estado receberam na noite de sexta-feira (10) o reconhecimento público da Secretaria de Justiça, Família e Trabalho. O secretário Ney Leprevost esteve presente e afirmou que foi uma forma de reconhecimento aos serviços que essas pessoas têm prestado em áreas afins da Secretaria.

“Entre estas lideranças comunitárias estão prefeitos, vereadores, secretários e gerentes de agências do trabalhador, que são parceiros fundamentais da nossa Secretaria, uma vez que eles é que estão na ponta, em contato direto com a comunidade para nos ajudar a atender a quem mais precisa”, disse o secretário Ney Leprevost.

Segundo o secretário, são pessoas que realizaram trabalhos relevantes nas áreas da criança, do idoso, da pessoa com deficiência, da assistência social em geral e da empregabilidade.

No encerramento do evento, o secretário Ney Leprevost convidou as lideranças comunitárias que estavam no Palácio das Araucárias para assistir as apresentações da abertura oficial do Natal no Palácio Iguaçu.

“Com muito orgulho recebi da SEJUF o certificado de reconhecimento público de “Líder metropolitano”, entregue aos paranaenses que se destacaram em várias áreas. Agradeço ao prefeito Junior da Femac e ao nosso vice-prefeito Paulo Vital pela oportunidade de estar à frente da Agência do Trabalhador”, comentou Neno Leiroz.

O gerente da Agência do Trabalhador disse que sempre estará empenhado nas ações que geram resultados para Apucarana e classe trabalhadora. Ele também prestou agradecimento a toda equipe da Secretaria de Indústria, Comércio e Emprego e do SINE.