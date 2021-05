Neno Leiroz fala sobre cadastro de vagas de emprego

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

O gerente da Agência do Trabalhador de Apucarana, Neno Leiroz, explicou como o cadastro para concorrer as vagas de emprego ofertadas pelo novo empreendimento do Muffato irá funcionar.

No total, o hipermercado está oferecendo 221 vagas, sendo 5 para pessoas com deficiência (PCD) e 216 para ampla concorrência, em diversos cargos.

Confira:

A Agência do Trabalhador fica localizada na Rua Renê Camargo de Azambuja, nº 705, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376/3423-5266.